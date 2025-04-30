Malatya’da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.Olay, 20.30 sıralarında Battalgazi İlçesi Kernek Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İpek Caddesi üzerinde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada A.Ö. aldığı bıçak darbesi sonucu yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı Battalgazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Olaya karıştığı değerlendirilen A.B.Ö.’nün gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.