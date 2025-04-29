Hakkari’de 9 Nisan’dan beri kendisinden haber alınamayan kadını arama çalışmaları devam ediyor.Hakkari’de kaybolan 55 yaşındaki Feleknaz Keskin’i arama çalışmaları devam ediyor. Karşıyaka Mahallesi’nde 9 Nisan’dan bu yana haber alınamayan Feleknaz Keskin’in bulunması için AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla arama çalışmaları 20. gününe girdi.Bugünkü yapılan çalışmalar kapsamında AFAD Arama ve Kurtarma ekbi Erisan köprüsü mevkiinden başlayarak seyir terası mevkii ile Zap suyunun birleştiği noktaya kadar ağaçlık alan çevresinde ve dere kenarında arama ve tarama faaliyeti gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde henüz bir bulguya ulaşılmazken, çalışmalar titizlikle devam ediliyor.