Malatya’da, Battalgazi Enesler Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin dış cephesine uygulanan 15,50 metre yüksekliğinde 5,25 metre genişlendiğindeki çiniler ilgi odağı oldu. İnşası 4 ay süren çinilerin Guinness’te yer alması için ise başvuruda bulunuldu.Malatya’da, 6 Şubat 2023 depremleri öncesinde 26 bin metrekarelik bir alan üzerine yapımına başlanan ve inşası tamamlanan Battalgazi Enesler Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin dış cephesine uygulanan 15,50 metre yüksekliğinde 5,25 metre genişlendiğindeki çinileri görenler bir daha bakıyor.Dik duruşunun sembolü olarak bilinen “elif ile lale” desenlerin yer aldığı inşası yaklaşık 4 ay süren çinilerin Guinness’te yer alması için de başvuruda bulunulduğu belirtilirken, önümüzdeki yıl hizmet vermeye başlayacak olan okulun müdürü Ömer Alaca, okul ve çinilerin hayırsever iş adamı Hacı Bayram Kızılaslan yapıldığını söyledi.Çini çalışmasının ilk kez Dünya ve Türkiye’de Battalgazi Enesler Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde uygulandığını kaydeden Müdür Alaca, 48 sınıf şeklinde inşa edilen okulun aynı zaman bir proje okulu olduğunu belirtti.