Erzurum’da polis ve jandarma bölgesinde 10 ayda toplam bin 579 trafik kazası meydana geldi.Yapılan tüm uyarılara ve alınan önlemlere rağmen ülkemizde bir çok canın yitirilmesine sebep olan trafik kazalarının önüne geçilemiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı’nın ülkemizdeki 2024 yılı kaza istatistiklerine bakıldığında kazalara neden unsurlarda sürücü hataları önemli şekilde ön plana çıkarken kusur olarakta ; araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak olarak tespit edildi.Erzurum polis ve jandarma bölgesinde 2024 yılı 10 ayı içinde meydana gelen bin 579 aralamalı-ölümlü kazada, 2 bin 115 maddi hasarlı kaza gerçekleşti. Kazalarda 37 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 822 kişi yaralandı.Kent merkezlerinde daha fazla kaza oluyorErzurum’da bu rakamlara bakıldığında; jandarma bölgesinde daha az kaza olduğu görülüyor. 2024 yılı 10 aylık dönemde polis bölgesinde bin 371 ölümlü-yaralamalı kaza, 2 bin 64 maddi hasarlı kaza, bu kazalarda 27 kişi öldü, 2 bin 396 yaralı oldu. Jandarma bölgesinde ise 208 ölümlü-yaralamalı kaza, 51 maddi hasarlı ve bu kazalarda 10 kişi öldü, 426 yaralı oldu. Tarafların anlaşarak kendi aralarında tutanak tanzim ettiği maddi hasarlı trafik kaza sayıları dahil edilmiyor.