Malatya’da 2024 yılında 4 bin 930 çift evlenirken, bin 184 çift ise boşanmak için mahkemenin yolunu tuttu.Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı evlenme ve boşanma istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, Malatya’da evlenen çiftlerin sayısı önceki yıla oranla artış gösterdi. 2023 yılında 3 bin 881 çift evlenirken, 2024 yılında bu sayı bin 49 artarak 4 bin 930’a yükseldi. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2024 yılında binde 6,60 olarak gerçekleşti.Boşanma istatistikleri verilerine göre de Malatya’da önceki yıla göre 2024 yılında boşanan çift sayısında artış yaşandı. 2023 yılında Malatya’da 890 çift boşanırken 2024 yılında bu sayı bin 184’e yükseldi. Yine 2024 yılında kaba boşanma hızı 1,58 olarak artış gösterdi.Türkiye genelinde ise evlenen çiftlerin sayısı ise 2023 yılında 567 bin 11 iken 2024 yılında 568 bin 395 oldu. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2024 yılında binde 6,65 olarak gerçekleşti.