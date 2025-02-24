Anadolu’nun kapısı Muş’un dronla çekilen karla kaplı görüntüleri izleyenleri hayran bıraktı.Muş’un eşsiz doğası ve tarihi karla buluşunca ortaya seyrine doyulmayan görüntüler çıktı. Kentin tarihi camileri, sokakları, caddeleri ve kültürel zenginlikleri havadan görüntülendi. İstasyon Caddesi’nin beyaz örtüyle kaplanmış ihtişamlı görünümü, kentin karla çevrelenmiş zarif duruşu ve tarihi Ulu Cami’nin huzur veren atmosferi, izleyenlere adeta bir kış masalı sundu. Şehir merkezindeki otantik sokaklar ve geleneksel yapılar da karla birleşerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.