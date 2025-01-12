Malatya Çocuk Hakları İl Komitesi, Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında Samanköy Konteyner Kent alanında etkinlik düzenleyerek enerji verimliliği konusunda farkındalık oluşturdu ve çocuk haklarını tanıttı.Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Malatya Çocuk Hakları İl Komitesi, Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında etkinlik düzenledi. Samanköy Konteyner Kent alanını ziyaret eden komite üyeleri, burada hem çocuk hakları konusunda farkındalık oluşturdu hem de enerji tasarrufunun önemi hakkında bilgilendirme yaptı.Etkinlikte, çocuk haklarının tanıtılmasının yanı sıra, enerji kaynaklarının tasarruflu kullanılması konusunda da katılımcılara eğitim verildi. Malatya Çocuk Hakları İl Komitesi, enerji verimliliği ile ilgili çeşitli farkındalık etkinlikleri gerçekleştirerek, hem çocukların hem de yetişkinlerin enerji tasarrufu bilincini artırmayı hedefledi.Etkinlikte, enerji tasarrufunun günlük yaşamda nasıl uygulanabileceği, hangi alışkanlıkların enerji tüketimini artırdığı gibi önemli konularda bilgiler sunuldu. Bu tür eğitimlerin, hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağlayan sürdürülebilir bir yaşam tarzı oluşturulmasında önemli bir adım olduğu vurgulandı.