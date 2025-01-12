Prof. Dr. Selami Şimşek, Erzurum’un sahip olduğu tarihi ve kültürel geçmişle Anadolu’da bir çok medeniyete beşiklik yaptığını belirterek, “Erzurum EİT 2025 Yılı Turizm Başkenti, şehir için önemli fırsatları barındırıyor” dedi.Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selami Şimşek, Erzurum’un 2025 yılı Turizm Başkenti ilan edilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek şunları söyledi: “Özbekistan’ın ev sahipliğinde 2022 yılının Aralık ayında gerçekleştirilen EİT 4’üncü Turizm Bakanları Toplantısı’nda Erzurum EİT 2025 Yılı Turizm Başkenti seçildi, Bugünlerde açılışı yapılarak etkinlikler devam ediyor. Erzurum şehrinin tanıtımı adına önemli bir organizasyon. Tüm emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz. Ancak 2025 yılı sadece Erzurum’un turizm potansiyeli açısından değil, kültür, sanat ve edebiyat potansiyeli bakımından da değerlendirilmelidir. Madem 2025 yılındayız, “25” nolu plakaya ulaştık, bu yıl Erzurum çok daha fazlasıyla tanıtılmalı, yapılacak kültürel programlarla belirgin halde olmalıdır Bu konuya Valiliğimizin, Büyükşehir Belediyemizin, İl Kültür Müdürlüğümüzün, üniversite rektörlüklerimizin, okul müdürlüklerimizin duyarlı olacağını umudunu taşımaktayım. En azından ilçelerimizde beldenin turizm potansiyellerinin yanında ilim, kültür, sanat, edebiyat potansiyelleri hususunda konferans, paneli sempozyum vb. etkinlikler yapılabilir. Geçen yıllarda bunu Edirne şehri güzel bir şekilde icra etti. Her bir ilçede “Her Yönüyle” başlığıyla sempozyumlar düzenlenerek o ilçenin siyasi, iktisadi, sosyal, kültürel yönleri ele alındı. Sunulan tebliğler kitap halinde neşredildi. Bu da şehrin, ilçelerin prestij ve katma değerini artırdı. İnşallah 2025 yılı Erzurum için her alanda tanıtımının en güzel şekilde yapıldığı bir yıl olur” dedi.