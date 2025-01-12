Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir’in çabaları sonucu kısa sürede inşa edilen ve hizmete açılan ‘Nuri Vatan Kültür Merkezi’, neredeyse tüm sanat dallarında kursiyerlerine eğitim veriyor.Ardahan’da hem özel hem kurumsal anlamda ilk defa çok amaçlı, kapsamlı bir şekilde her yaş grubuna hitap etme özelliği taşıyan kültür merkezi, sanat ve kültür severlerin vazgeçilmez adresi oluyor.Kursiyerlerin donanımlı eğitmenlerce yetiştirildiği şehir merkezinin tam ortasındaki Nuri Vatan Kültür Merkezi’nde; Drama Kursu, Piyano Kursu, Bağlama Kursu, Keman Kursu, Gitar Kursu, Türk Halk Müziği KorosuKursu ve Ardahan Yöresi Halk Oyunları Kursları bulunmakta.