Erzurum’da polis, okullarda öğrencilere başta trafik olmak üzere bir çok konuda güvenlik kurallarını içeren bilgilendirmelerde bulundu.Palandöken İlçesi 3 Temmuz Anadolu İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi ile Yakutiye İlçesi Kültür Kurumu Ortaokulu’na Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü personellerince trafik güvenliği konularında eğitim verilerek okul servis araçlarında emniyet kemeri takma konusunda öğrencilere uyarılar yapıldı.Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce, Kocatepe İlkokulu ziyaret edilerek yaklaşık 300 öğrenciye Temel Güvenlik Kuralları ile ilgili bilgilendirme sunumu yapıldı.