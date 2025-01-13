Malatya’nın Akçadağ ilçesinde depremin yıkıma neden olduğu Başpınar Mahallesi’nde inşaatlar yükselmeye başladı. Toplamda 82 dönüm üzerine 210 konut, 80 iş yeri, 28 ofis şeklinde planlanan projenin kasım ayında tamamlanması hedefleniyor.Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen kentlerden biri olan Malatya’da inşa çalışmaları aralıksız sürüyor. Depremlerde büyük bir yıkım yaşayan Akçadağ ilçesinde ise üç rezerv alanından biri olan Başpınar Mahallesi’nde inşaatlar yükselmeye başladı. Toplamda 82 dönüm üzerine 210 konut, 80 iş yeri, 28 ofis şeklinde planlanan projenin kasım ayında tamamlanması hedefleniyor.“Çalışmalar hızla ilerliyor”Kış mevsimi olmasına rağmen bölgedeki çalışmaların aralıksız devam ettiğine vurgu yapan Başpınar Mahalle Muhtarı Mehmet Torun, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un 6 Şubat depremlerinin ardından iki kez Akçadağ ilçesini ziyaret ederek çalışmaları yakından takip ettiğini söyledi.“2 blokta çalışmalar tamamlandı"Çalışmalara 5 ay önce başlanan projede 2 blokta çalışmaların tamamlandığını kaydeden Torun, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve emeği geçen herkese teşekkürlerini sunduklarını söyledi.