6 Şubat 2023 yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya’da hayatını kaybeden vatandaşlar depremin yaşandığı saat olan 04.17’de unutulmadı.Asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar Malatya’da da ilk depremin yaşandığı saat olan 04.17’de anıldı. 17 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt ilçesindeki Hayat Sitesi’nin alanında buluşan 6 Şubat Platformu üyeleri meşale yakarak karanfil bıraktı ve saygı duruşunda bulunarak hayatlarını kaybedenleri andılar.Buradaki anmaya CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe ile bir grup CHP Milletvekili, sendikalar, STK’lar ve vatandaşlar katıldı.