Malatya’da polis tarafından gümrük kaçağı ürün satışı yapan adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 2 şahıs hakkında işlem yapıldı.Malatya’da polis tarafından gümrük kaçağı tütün ve tütün ürünleri satışı yapılan adreslere operasyon düzenlendi.Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede kent merkezinde belirlenen iki ayrı adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 44 bin 600 adet gümrük kaçağı, 29 bin 800 adet ise şüpheli bandrollü makaron, ele geçirildi.Toplamda 74 bin 400 adet ele gerilen makaronlara el konulurken, zanlılar İ.Ü. ve M.Ç. hakkında 5607 SKM’den işlem yapıldı.