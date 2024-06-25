Malatya’da polis tarafından düzenlenen operasyonda 44 kilogram skunk ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.Malatya’da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince kente merkezinde zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Bir süre gerçekleşen fiziki takip neticesinde durdurulan iki araçta arama yapan ekipler, 72 parça halinde 44 kilogram skunk maddesi ele geçirirken, E.A., F.B. ve M.A. gözaltına alındı. Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.