Malatya’da hakkında ‘Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme, çek kanuna muhalefet, hükümlü veya tutuklunun kaçması’ suçlarından kesinleşmiş 159 yıl 4 ay 11 gün hapis cezası bulunan firari yakalandı.Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda, ‘Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme, çek kanuna muhalefet, hükümlü veya tutuklunun kaçması’ suçlarından kesinleşmiş 159 yıl 4 ay 11 gün hapis cezası bulunan firari G.Ö. yakalandı. G.Ö. polis merkezindeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.