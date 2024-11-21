Deprem bölgesi Malatya’da bir yandan şehirde binlerce TOKİ konutu hızla yükselirken, bir yandan da rezerv alanlarda yeni konutların yapımına başlanıldı. Kentteki son durumu paylaşan Malatya Valisi Seddar Yavuz, “Depreme dirençli modern bir şehir inşa ediyoruz” dedi.Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Malatya’da yaraların sarılması ve şehrin yeniden inşası için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Yeşilyurt ilçesi İkizce bölgesinde yapılan deprem konutlarını inceleyen Vali Seddar Yavuz, yapılan çalışmalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde devletin tüm imkanlarının deprem bölgesi için seferber edildiğini belirten Vali Yavuz, depremzedelerin güvenli ve modern konutlara yerleştirilmeleri için büyük bir gayretle çalışıldığını ifade etti."Vatandaşlarımızın bir an önce sıcak yuvalarına kavuşmaları için süreci hızlandırıyoruz"Vali Yavuz, bugüne kadar Malatya’da 11 bin 897 konutun ihale edildiğini, 8 bin 510 konutun inşaatının tamamlandığını ve 4 bin 208 konutun ise hak sahiplerine teslim edildiğini açıkladı. Çalışmaları yerinde denetlemek üzere sahada sürekli incelemelerde bulunduklarını belirten Vali Yavuz, “Tüm ekiplerimizle birlikte bugün İkizce bölgesindeki konutları gezerek altyapı çalışmalarını gözden geçirdik ve koordine ettik. Vatandaşlarımızın bir an önce sıcak yuvalarına kavuşmaları için süreci hızlandırıyoruz” dedi.Rezerv alanlarda büyük dönüşümDepremin ardından en büyük yıkımın Malatya’nın ticaret ve konut alanlarında meydana geldiğini söyleyen Vali Yavuz, bireysel olarak bu bölgelerin yeniden inşa edilmesinin mümkün olmadığını, bu nedenle rezerv alanların ilan edildiğini belirtti. Vali Yavuz, “Rezerv alanlarda yeni bir mimariyle modern iş yerleri ve konutların içinde bulunduğu alanlar tasarlanmıştır. Şunu açık bir şekilde söylemek isterim ki geldiğimiz günden bu yana rezerv alanların tahliyesi ve yıkım faaliyetlerine büyük bir öncelik ve önem affettik. Bu kapsamda şu anda 37 rezerv alanlarımızda inşaat faaliyetlerimiz devam ediyor. O yüzden de rezerv alanlarda bariz bir ilerleme kaydettik. Nitekim 3 ay önce üç alanda devam eden çalışmalar, 4 ayın sonunda 37 alana çıkmış bulunuyor. Rezerv alan çalışmaları şehrimiz için büyük bir fırsat” ifadelerini kullandı.Kent merkezindeki Saray Mahallesi’nde zemini güçlendirmek için 20 bin metrekare diyafram duvar ve 94 kilometre fore kazık çakıldığını açıklayan Vali Yavuz, bu bölgede 2 kat otopark içeren modern ticaret ve konut projelerinin hayata geçirileceğini belirtti. Vali Yavuz, aynı zamanda Melekbaba, Bostanbaşı ve Kızıltepe gibi farklı bölgelerde de benzer çalışmaların hızla sürdüğünü sözlerine ekledi."Amacımız, Malatyalı kardeşlerimizin modern ve güvenli bir şehre kavuşmasını sağlamak"Malatya’nın depreme dirençli bir şehir olarak yeniden inşasında vatandaş desteğinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Vali Yavuz, “Hemşehrilerimizin yüzde 98’i rezerv alan projelerimize destek veriyor ancak bu süreçte hukuki engeller çıkaran ve dava açan vatandaşlarımızla da görüşmelerimiz sürüyor. Amacımız, tüm Malatyalı kardeşlerimizin modern ve güvenli bir şehre kavuşmasını sağlamak” dedi."Malatya adeta bir şantiye alanına dönüştü"Vali Yavuz, “Malatya adeta bir şantiye alanına dönüştü. Bu sadece şehir merkezinde değil, kırsal ilçelerimizde de geçerli. Elbette yeni kura çekimleri ve teslimatlar yapacağız. Çalışmalarımız hızla devam ediyor ve Cumhurbaşkanımızın toplumumuza olan taahhütlerini yerine getirmek için gece gündüz çalışıyoruz” şeklinde konuştu."Geleceğin dirençli ve modern Malatya’sını hep birlikte inşa edeceğiz"Malatya’nın deprem öncesindeki ihtişamına kavuşması için vatandaşlara çağrıda bulunan Vali Yavuz, “Yeni bir mimari tasarımla göz kamaştıran, modern ve dayanıklı bir şehir istiyorsak rezerv alan projelerini desteklemeliyiz. Geleceğin Malatya’sını hep birlikte inşa edeceğiz. Doğunun başkenti Malatya, yeniden doğacak” ifadelerini kullandı.