Erzurum’da zorunlu 15 Kasım 2024 tarihi itibariyle başlayan kış lastiği uygulamasında polis kontrollerini sıklaştırdı.Zorunlu kış lastiği uygulaması Erzurum genelinde 15 Kasım 2024 - 1 Nisan 2025 arasında geçerli olacak. Erzurum’un Oltu ilçesinde Trafik Şube ekipleri kış lastiği konusunda hem denetimlerini hem de bilgilendirme faaliyetlerini artırdı. Uzmanlar 7 derecenin altındaki hava sıcaklığında kış lastiği kullanılmasının otomobil cinsi araçlarda öneriyor. Otomobiller kış lastiği kullanımı zorunlu olmamakla beraber trafik güvenliği bakımından kullanılması oldukça önemli görülüyor. Kamyon çekici - kamyonet - tanker - minibüs - otobüs kış lastiği kullanımı zorunlu. Araç lastiklerinde diş derinlikleri yasal yönetmeliğe göre diş derinliği otomobillerde en az 1,6 mm, kamyon ve otobüslerde 4 mm diğer araçlarda 1 mm olması gerekiyor. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanun 65/a maddesi gereği kış lastiği kullanmama idari para cezası miktarı 4 bin 69 TL.