Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2025 yılı için alınan güvenlik, sağlık ve kamu düzeni tedbirlerini açıkladı. Yavuz, İl Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, sağlık ve diğer kamu kurumlarının yılbaşı gecesinde güvenliği sağlamak için 3 bin 627 personel ve 356 ekip ile sahada olacağını söyledi.Malatya Vali Seddar Yavuz, beraberinde Emniyet Müdürü Arif Çankal ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolunay Başer ile düzenlediği basın toplantısı ile yılın sonu günü kentte alınan tedbirler ile ilgili açıklamalarda bulundu. 2025 yılının başta Malatya olmak üzere tüm Türkiye’ye sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni eden Vali Yavuz, Malatya’da yılbaşı için alınan güvenlik ve sağlık tedbirlerini detaylı bir şekilde açıkladı.Vali Yavuz, kapsamlı tedbir aldıklarını dile getirerek İl Emniyet Müdürlüğü’nün 201 ekip ve 2 bin 932 personel, İl Jandarma Komutanlığı’nın ise 155 ekip ile 695 personel olarak sahada olacağını belirtti. Şehir giriş-çıkışlarında bulunan sabit uygulama noktalarındaki görevlilerinin sayısının artırılacağını ifade eden Vali Yavuz, şehir merkezinde 132 şok uygulama noktası oluşturulacağını ifade etti.Vali Yavuz, özellikle yılbaşı gecesi yoğunluk yaşanması beklenen cadde, meydan, alışveriş merkezleri, eğlence mekanları ve toplu kutlama alanlarında, güven timleri ve asayiş ekiplerinden oluşan 185 ekip ile bin 74 personelin denetim yapacağını açıkladı.Vatandaşların sağlığını korumak amacıyla, kaçak ve sahte alkol üretimi ile dağıtımına yönelik denetimlerin de yapılacağını ifade eden Vali Yavuz, konteyner kentlerde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak adına da 51 konteyner kentte 295 personelin görevlendirileceğini söyledi. Ayrıca, yılbaşı dolayısıyla insan yoğunluğunun artabileceği otel, restoran, kafe gibi yerlerde etkin ve yoğun denetimlerin gerçekleştirileceğini açıklayan Vali Yavuz, trafik güvenliği için şehir içi ve şehir dışı karayollarında araç ve seyahat yoğunluğunun yaşanabileceği bölgelerde de 100 trafik ekibinde 274 personelin görev alacağını belirtti.Alkol kontrolü başta olmak üzere hız ve emniyet kemeri denetimlerinin de arttırılacağını kaydeden Vali Yavuz, “Elektrik firması Malatya İl Müdürlüğü, yılbaşına 13 ilçede 40 araç, 40 ekip ve 83 personelle saha çalışması yapacak. Ayrıca, kritik elektrik dağıtım merkezlerinde nöbetçi ekipler bekletilecek. Olağan dışı bir durumda, 10 araç ve 20 personel teyakkuzda olacak. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 13 ilçede 19 istasyonda 90 personel ve 55 müdahale aracı ile Malatyalıların can ve mal güvenliğini korumak için görev yapacaktır. İl Sağlık Müdürlüğü, yılbaşı gecesi acil sağlık hizmetlerinin aksamadan devam etmesi için 12 aktif personel ve 38 ambulansla hizmet verecek. Ayrıca, yedek olarak 19 ambulans ve 50 personel ile destek sağlanacaktır. UMKE ekibi de aktif olarak görev alacak ve ihtiyaç halinde ek personel ile destek verilecektir” şeklinde konuştu.Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün de yılbaşı öncesi alkol satış ve gıda tüketim yerlerine yönelik denetim programı hazırladığını belirten Vali Yavuz, özellikle yılbaşı sürecinde tüketimi artan içecekler, kuru yemişler, kanatlı eti ve tatlı ürünleri gibi gıda maddeleri üzerinde yoğun denetimlerin yapılacağını söyledi.Vali Yavuz, tüm bu tedbirlerin Malatya’da yılbaşı gecesinin güvenli ve huzurlu bir şekilde geçmesini sağlamak amacıyla alındığını belirterek, “Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için tüm birimlerimizle hazırız. 2025 yılına güven içinde gireceğiz” diye konuştu.