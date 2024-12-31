Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli tarihi projelerinden biri olan Taş Ambarlar Kapalı Çarşı ve Tarih Dioramaları Müze Projesi ile birlikte ticaret, tarih ve turizmin kalbi Erzurum’da atacak.Milli Savunma Bakanlığı’na yapılan lojistik merkeze karşılık Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen Taş ambarlar’da Türkiye’nin en önemli tarih ve ticaret içerikli projesi hayat bulacak.Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Projemiz ülkemizin bu alanda nadir projeleri arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Taş ambarlar’ın çatı kısmında gerçekleşen yangın sonrası yaralarımızı sarıp çalışmalarımıza tüm hızıyla kaldığımız yerden devam edeceğiz” dedi.Başkan Sekmen, “Bilindiği gibi Fosfor Mustafa Paşa tarafından 1860-1870 yılları arasında askeri ambar olarak yaptırılan Taş ambarlar, Milli Savunma Bakanlığı’mız tarafından Erzurum Erzak Deposu olarak kullanılmaktaydı. Bakanlığımız ile yapılan protokol gereği söz konusu tarihi mekân Büyükşehir Belediyemize devredildi. Temmuz ayından beri söz konusu bölgede çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu.Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, projeyle ilgili şunları kaydetti: “Taş ambarlar’ın ihyası ve turizme kazandırılmasını amaçlayan projemiz yaklaşık 7 bin metrekare kapalı alana sahip Şehrimizin geleneksel ürün zenginliği, el sanatlarının çeşitliliği, turizm potansiyeli ve geçmişten günümüze şehrimizde yaşanan etkileyici tarihsel olayların anlatılacağı Taş Ambarlar Kapalı Çarşı ve Tarih Dioramaları Müzemiz faaliyete başladığında söz konusu yer kent tarihinin buluştuğu en önemli kavşak noktası olacak.”Projenin DetayıTaş Ambarlar Kapalı Çarşı ve Erzurum Tarihi Diorama Müzesi Projesi, restorasyon ve işlevlendirme çalışmaları kapsamında, yapıya sonraki dönemde eklenen ve özgün mimarisi haricinde kalan bölümler temizlenerek restorasyon projesi doğrultusunda onarımı yapılarak, kapalı çarşı ve diorama müzesi çalışmaları tamamlanacak. Kapalı çarşı bünyesinde butik kafe (4 adet), ehram (1 adet) lokumcu (1 adet), sarraf (4 adet), aktar (2 adet), bakır (1 adet), kuru yemiş (2 adet), deri (1 adet), kuru gıda (4 adet), antika (2 adet), çay ocağı (8 adet), gümüş (1 adet), unlu mamüller (3 adet), çinici (1 adet), yöresel gıda (8 adet), semaverci (1 adet), koop. (5 adet), tekstil (2 adet), kavaf (2 adet), hediyelik eşya (4 adet), çanta (2 adet), kilim (2 adet), oyuncak (1 adet) kumaş (2 adet), sahaf (2 adet) olmak üzere 66 dükkan inşa edilecek. Proje kapsamında ayrıca; restoran (1 adet), kafe (1 adet) müze salonu (6 adet), konferans salonu (150 kişilik) yer alacak.Tarihin Gün Yüzüne Yansıması: Diorama MüzeleriTaş ambarlar’da gerçekleştirilecek olan müzeler toplam 6 odadan oluşacak. Karaz kültürünü yaşatacak olan “Anadolu’nun önsözü” müze salonu, Müslüman Türklerin Anadolu’ya ilk yerleşmesini konu edinen Pasinler Zaferi, Malazgirt Zaferi, Kanuni Sultan Süleyman’ın Erzurum’a gelişi, Aziziye Zaferi ve Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün İstanbulkapı’dan Erzurum’a girişini konu alan dioramalarda milli mücadele dönemi de tablolarla anlatılacak.