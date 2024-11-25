Malatya Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada Batı yönünde yer alan Kayseri’nin Pınarbaşı mevkiinin kar yağışı nedeniyle kapalı olduğu ve sürücülerin Adıyaman Gölbaşı istikametinden gitmeleri istendi.Kar yağışının olumsuz etkilediği illerden biri olan Malatya’da dün kapanan Malatya-Kayseri karayolunun Darende ilçesindeki bölümü karayolları ekiplerinin çalışması ile açıldı. Ancak Darende ilçesinden Kayseri istikametine doğru ise Gürün ilçesi ile Pınarbaşı ilçeleri arasının halen kapalı olması nedeniyle Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamada batı yönüne gitmek isteyen sürücülerin güney istikametinde yer alan Adıyaman Gölbaşı üzerinden gitmeleri istenildi.Valiliğin konuyla ilgili açıklaması şöyle:“İlimiz genelinde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle İl bağlantı ve ilçe yolları Valiliğimiz Afet Koordinasyon merkezince sürekli takip edilmektedir. İlimizin batıya açılan önemli güzergahı Malatya- Darende karayolu, trafiğe açık olup Kayseri Karayolları 6. Bölge Müdürlüğünce yapılan açıklamaya göre Gürün- Pınarbaşı karayolu trafiğe kapalıdır. Bu güzergahı kullanacak vatandaşlarımızın mağdur olmaması için sürücülerimizin trafiğe açık olan Malatya-Doğanşehir-Sürgü-Adıyaman(Gölbaşı) karayolunu kullanmaları gerekmektedir.”