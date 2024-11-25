Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları tarafından düzenlenen özel etkinliğe katıldı.Süheyla-Sıtkı Alp Fen ve Anadolu-Fen Lisesinde düzenlenen programa Rektör Hacımüftüoğlu’nun yanı sıra, eşi Doç. Dr. Esra Hacımüftüoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Reyhan Keleş, Prof. Dr. Hasan Yılmaz, Prof. Dr. Hasan Türkez ile eşleri, Özel Vakıf Okulları Genel Müdürü Erdal Karagülle, okul idarecileri, öğretmenler ve aileleri katıldı.Program, Özel Vakıf Okulları Genel Müdürü Erdal Karagülle’nin açılış konuşmasıyla başladı. Karagülle, öğretmenlerin toplumdaki yeri ve önemini vurgulayarak: “24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle düzenlediğimiz bu anlamlı programa hoş geldiniz. Bugün siz öğretmenlerimize olan minnettarlığımızı ve sevgimizi bir kez daha ifade etme fırsatını bulmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.Karagülle, konuşmasında öğretmenlerin eğitim sürecindeki rolüne dikkat çekerek, şunları kaydetti: “Kutsal olduğu kadar ağır bir mesleği icra ediyorsunuz. Sizler, ailelerin emanet ettiği çocukları bir nakkaşın titizliğiyle işliyorsunuz. Öğretmenlik yalnızca bilgiyi aktarmak değil; aynı zamanda bu bilgiyi tecrübe ve irfanla harmanlayarak çocuklarımızı hayata hazırlamaktır. Sizlerin öğrencilere verdiğiniz her bilgi, onların hayatlarında kalıcı bir mirasa dönüşecektir. Bu özverili gayretiniz için her birinize minnettarız. Hep birlikte daha aydınlık yarınlara ulaşmak dileğiyle” ifadelerini kullandı.Rektör Hacımüftüoğlu: “Geleceğin Teminatı Olan Gençlerimize Işık Tutuyorsunuz”Ardından kürsüye gelen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, öğretmenlerin toplumun geleceğinde oynadığı kritik role vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı: “Bir ülkenin gelişiminde en büyük pay, hiç şüphesiz, eğitimin ve eğitimin temel taşı olan öğretmenlerindir. Sizler, geleceğin teminatı olan gençlerimizin hayatına ışık tutarak sadece bireyleri değil, aynı zamanda ülkemizin yarınlarını inşa ediyorsunuz. Eğitime gönül vermiş siz değerli öğretmenlerimizle bir arada olmaktan gurur duyuyorum.”Rektör Hacımüftüoğlu, konuşmasında ayrıca Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okullarının eğitim alanındaki başarılı çalışmalarına ve öğretmenlerin bu sürece olan katkılarına da değindi. Hacımüftüoğlu: “Özel Vakıf Okullarının, kreşten liseye kadar geniş bir yelpazede eğitim-öğretim faaliyetlerini bir bütünlük içinde sürdürmesi, sizlerin fedakârca emekleriyle mümkün olmaktadır. Öğrencilerimizin kalplerine ve zihinlerine bıraktığınız izler, okulun başarısını taçlandırmaktadır. Bu vesileyle, bu eğitim yolculuğunda emeği geçen tüm yöneticilerimize ve en büyük teşekkürü hak eden, öğrencilerimize yol gösteren siz değerli öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Bugün burada, sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu anlamlı günde, Atatürk Üniversitesi olarak, eğitim ve öğretime verdiğimiz değeri bir kez daha vurgulamak isterim. Sizlerin özverili çalışmaları olmadan bu vizyonu gerçekleştirmek mümkün değildir. 24 Kasım Öğretmenler Gününüzü içten dileklerimle kutluyorum. Ülkemizin daha aydınlık bir geleceğe doğru yol alması sizlerin sayesindedir. İyi ki varsınız” diye konuştu.Konuşmaların ardından etkinlik, öğretmenlere verilen çeşitli hediyeler ve tüm davetlilerin katılımıyla gerçekleşen bilgi yarışması ile sona erdi.