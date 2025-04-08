AK Parti Malatya Milletvekilleri İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak ve Abdurrahman Babacan, Malatya’da yapımı süren Çarşı Merkezi projesini yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Malatya’da çarşı projesi başta olmak üzere birçok alanda inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Milletvekili Abdurrahman Babacan, Malatya’nın devlet eliyle şehir merkezi yenilenen tek deprem şehri olduğuna dikkat çekerek, "91 etapta kentsel dönüşüm çalışması yürütülüyor. Şehir merkezinin yüzde 23’ü yenilenmiş olacak" dedi.Babacan ayrıca, yüksek fiyat dayatmasının da önüne geçileceğini belirterek, "Rezerv alanlar, deprem konutları ve çarşı projesinde eş zamanlı ve hızlı bir ilerleme kaydediyoruz. Bu yaz itibariyle 99 bloğun tamamının teslim edilmesi hedefleniyor" açıklamasında bulundu."Bu yaz çarşının canlanması amaçlanıyor"Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak ise çarşının Malatya’nın ticaret belleği, kültürel hafızası ve sosyal yaşamı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. "Bu yaz itibariyle çarşıda alışveriş sirkülasyonunun başlamasını hedefliyoruz" diyen Ölmeztoprak, çalışmaların sahada koordinasyonla sürdürüldüğünü ve çarşının yeniden ayağa kalkmasının esnaf ve şehir için hayati öneme sahip olduğunu söyledi."Güvenli ve kaliteli yapılar için fore kazıklarla zemin güçlendirildi"Zemin sıvılaşmasının görüldüğü bölgelerde binlerce fore kazık kullanıldığını dile getiren Ölmeztoprak, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Emlak Konut’un projeye büyük özen gösterdiğini ifade etti. "Vatandaş ne istiyorsa o yapılıyor, ne istemiyorsa yapılmıyor" ilkesinin benimsendiğini vurgulayan Ölmeztoprak, yerinde dönüşüm taleplerinin dikkate alındığını aktardı."2026’ya yaraları sarmış olarak girmeyi hedefliyoruz"Milletvekilleri, Malatya’nın yeni yaşam alanlarıyla birlikte sanayi taşımalarının da planlı şekilde sürdüğünü ve kimsenin mağdur edilmeden bu sürecin yönetildiğini kaydetti. 2026’nın ilk çeyreğinde ağır deprem yaralarını sarmış bir Malatya hedeflendiğini belirten vekiller, projelerin tüm aşamalarının titizlikle takip edildiğini ve birlik içinde çalışmaya devam edileceğini ifade etti.