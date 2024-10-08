Malatya, merkezli iki ilde zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olan metamfetamin maddesi ele geçirildi.Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesiyle İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde bulunan bir adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olan 7 kilo 450 gram sıvı metamfetamin maddesi ele geçirildi.Olayın zanlısının cezaevinde bulunan S.M.M.G. olduğu tespit edilirken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.