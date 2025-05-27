Jeoloji Mühendisleri Odası Malatya Temsilcisi Yunus Gülmez, uluslararası bilim heyetinin fay üzerinde son teknoloji cihazlarla çalışma yaptığını belirterek, "Elimizdeki veriler ışığında Malatya fayı aktif görünüyor. Ancak bu veriler bilimsel sonuca dönüşmeden kişisel yorumlarla açıklama yapmak doğru değildir" dedi.Jeoloji Mühendisleri Odası Malatya İl Temsilcisi Yunus Gülmez, Malatya fayı üzerine yürütülen bilimsel çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Gülmez, fayın aktiflik durumuna ilişkin nihai değerlendirmenin temmuz ayında yeniden sahaya inecek bilim heyetinin çalışmaları sonrası netlik kazanacağını ifade etti. Geçtiğimiz yıl Arguvan’da başlatılan ve Akçadağ’da sürdürülen hendek tipi paleosismolojik kazılarla Malatya fayının detaylı biçimde incelendiğini belirten Gülmez, "Bu çalışma, farklı bilim enstitülerinden gelen uzmanların katılımıyla son teknoloji cihazlarla yürütülüyor. Fayla ilgili 2016 yılında yayımlanan bir makaleden bu yana yapılan yorumları daha sağlıklı temellere oturtmak amacıyla bu süreç başlatıldı. İlk etabı tamamlandı, temmuz sonunda ekip yeniden gelecek" dedi."Kişisel yorumlarla açıklama yapmak doğru değildir"Çalışmaların henüz sonuçlanmadığını vurgulayan Gülmez, "Ortada uluslararası akademik bir çalışma var. Henüz sonuç çıkmadan ‘fay aktiftir’ demek bilimsel etiğe uygun olmaz. Bu süreç tamamlandığında net bir açıklama yapılacaktır. Şu anda elimizdeki veriler ışığında Malatya fayı aktif görünüyor, ancak bu veriler bilimsel sonuca dönüşmeden kişisel yorumlarla açıklama yapmak doğru değildir" ifadelerini kullandı.30 bin kaçak yapı olduğu uyarısıMalatya’nın Elazığ ve 6 Şubat depremlerinde büyük zarar gördüğünü hatırlatan Gülmez, depremlerden yeterli dersin çıkarılmadığını dile getirdi. Kentte mühendislik hizmeti almadan yaklaşık 30 bin kaçak yapı inşa edildiğine dikkat çeken Gülmez, "Bu yapılar inşa edilirken jeolojik şartlar göz ardı edildi. Faya yakınlık, heyelan riski gibi etkenler hesaba katılmadı. Bu durum doğal olayların felakete dönüşmesine zemin hazırlıyor" dedi.Jeoloji Mühendisleri Odası olarak Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Yeşilyurt ve Battalgazi ilçe belediyelerine resmi başvuruda bulunduklarını belirten Gülmez, az hasarlı binaların da deprem performans analizlerinin yapılması gerektiğinin altını çizdi. Gülmez, "Bu yapıların muhtemel bir depremde nasıl bir davranış göstereceğini bilemeyiz. İlgili kurumların saha taramalarına bir an önce başlaması ve gerekli tedbirleri alması gerekiyor. Belediye başkanlarımızın bu sürece duyarlılıkla yaklaşacağına inanıyor, sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz" diye konuştu.