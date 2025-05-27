Hakkari’de etkili olan fırtına, kentte bazı binaların çatılarına zarar verdi.Kentte etkili olan fırtına nedeniyle Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanın çatısı zarar gördü. Vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine Hakkari Belediyesi ekipleri hızla olay yerine ulaştı. İtfaiye ekipleri, binanın çatısına çıkarak kopan ve düşme riski taşıyan çatı parçalarına müdahale etti. Zabıta ekipleri ise çarşı merkezinde güvenlik önlemleri alarak vatandaşların zarar görmesini engelledi.Yetkililer, olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.