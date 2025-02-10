Malatya Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İller Bankası’nın koordinasyonunda yürütülen projeyle önemli bir çevre yatırımını hayata geçiriyor. Fransız Kalkınma Ajansı’na yapılan hibe başvurusu kabul edilerek, Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi için 1 milyar 115 milyon 532 bin TL değerinde hibe desteği sağlandı.Malatya’nın atık yönetiminde kritik rol oynayan Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi’nin kullanım ömrünü tamamlamak üzere olan birinci lotunun ardından, ikinci lot yapımı için çalışmalar başladı. Kapıkaya mevkiinde bulunan tesiste yürütülen proje, sadece Malatya’ya değil, bölgeye de hizmet verecek şekilde planlandı.Yeni yatırımla birlikte tesisin kapasitesi artırılarak çevresel etkileri en aza indirmeyi hedefleyen proje üç bileşenden oluşuyor. Malatya Entegre Katı Atık Tesisi Lot ve MBT Tesisi Yapımı, Transfer İstasyonları Yapımı ve Araç, Ekipman ve Hizmet Temini bileşenlerinden oluşan projede toplamda 110 bin metrekarelik alana yayılan ikinci lot, 1 milyon 290 bin metreküp hacme sahip olacak. Proje kapsamında ayrıca su deposu, sızıntı suyu toplama havuzu, ayrıştırma tesisi, biyometanizasyon tesisi ve katı atık aktarma istasyonları da inşa edilecek.Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin çevre yatırımları kapsamında hayata geçirdiği bu proje ile atık yönetimi daha verimli hale getirilecek, bölgenin sürdürülebilir çevre politikalarına önemli katkılar sağlanacak.