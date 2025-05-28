Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kurban kesimini sağlıklı ve bilinçli şekilde gerçekleştirmesi amacıyla "Sertifikalı Kurban Kesim Elemanı Eğitimi" düzenlendi.Üç gün süren ve toplam 20 saatlik uygulamalı eğitim kapsamında katılımcılara kurban kesimi teorik ve pratik olarak gösterildi. Eğitimler, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından görevlendirilen uzman veteriner hekimler tarafından vatandaşlara, kasap yardımcılarına ve et sektöründe çalışanlara yönelik gerçekleştirildi.Eğitimde; güvenli kurban kesim kuralları, dini kurban kesim hükümleri, hijyen kuralları, hayvan refahı ilkeleri, iş sağlığı ve güvenliği açısından dikkat edilmesi gereken riskler ile bertaraf yöntemleri detaylı şekilde ele alındı. Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılara, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Halk Eğitim Modülü kapsamında resmi sertifika takdim edildi.Malatya Büyükşehir Belediyesi Veteriner ve Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü’nden Veteriner Hekimler Feyzullah Erol ve Yasin Bazna tarafından verilen teorik eğitimlerde; kurbanlık hayvan seçimi, kesim teknikleri ve etlerin doğru saklanması gibi konular aktarıldı. Ayrıca Malatya İl Müftülüğü’ne bağlı bir vaiz de eğitim kapsamında kurban ibadetinin dini yönlerini katılımcılarla paylaştı.Yetkililer, bu tür eğitimlerle Kurban Bayramı’nda yaşanan olumsuz görüntülerin önüne geçmeyi ve kurban ibadetinin hem sağlık hem de dini yönden doğru şekilde yerine getirilmesini amaçladıklarını belirtti.