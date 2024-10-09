Malatya Büyükşehir Belediyesinde engelli kadrosunda çalışan Latif Kayhan, kendisine mobbing uygulandığını ve haksız yere işten çıkarıldığını iddia etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile görüşmek isteyen Kayhan’ın talebi karşılık bulmadı.39 yaşındaki engelli Latif Kayhan, 3 yıl önce Malatya Büyükşehir Belediyesi Temizlik ve Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığında engelli kadrosunda işe alındığını belirtti. Narkolepsi ve katalepsi rahatsızlıkları nedeniyle bazı işleri yapamadığını ve bu durumun iş yeri hekimleri ile iş müfettişleri tarafından raporlandığını ifade etti. Ancak yerel seçimlerin ardından Başkan Sami Er’in göreve gelmesiyle birlikte iş yerinde mobbing uygulamalarının arttığını ileri sürdü.Yeni müdürlerin olumsuz tutumlar sergilediğini belirten Kayhan, bu durumu protesto etmek amacıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi önüne giderek Başkan Sami Er ile görüşmek istedi. Fakat içeri girmesine izin verilmediği öğrenildi.Kayhan, geçtiğimiz günlerde "İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi" maddesinden işten çıkarıldığını öğrendi. Kendisine "Sen engellisin, git evinde otur" denildiğini iddia ederek duruma tepki gösterdi.Açıklama yaparken rahatsızlanan Kayhan, çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından müdahale edilerek Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Bu olay, engelli bireylerin iş hayatındaki zorluklarını ve mobbing sorununu bir kez daha gündeme getirdi. Kayhan, yaşadığı haksızlıkların yetkililer tarafından dikkate alınmasını ve sesinin duyulmasını talep ediyor.