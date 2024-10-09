MalatyaPark AVM’de, Kanser Haftası kapsamında Yeşilyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından bilgilendirme etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğin açılışına önemli isimler katıldı.Açılışta, Malatya Valisi Seddar Yavuz’un eşi Selda Yavuz, Malatya Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Kutsal Baytak, Malatya Emniyet Müdürü Arif Çankal’ın eşi Feray Çankal, Yeşilyurt İlçe Sağlık Müdürü Seyid Çiftçi ve Kamu Hastaneleri Başkanı Halime Akyüz yer aldı.Etkinlikte, kanser konusunda farkındalık oluşturmak ve toplumu bilgilendirmek amacıyla çeşitli sunumlar yapıldı. Katılımcılar, etkinliğe büyük ilgi gösterdi.