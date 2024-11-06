Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ve İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, marketlerde yaptıkları denetimlerde ürünlerin fiyatından gramajına kadar birçok unsuru karşılaştırarak vatandaşların güvenli alışveriş yapmalarını sağlıyor.Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ve İl Ticaret Müdürlüğü, marketlerdeki denetimlere hız kesmeden devam ediyor. Denetimlerde, ürünlerin etiket fiyatları ile kasadaki satış fiyatları karşılaştırılırken, aynı zamanda ürünlerin gramajı, son kullanım tarihi ve irsaliye uygunluğu gibi yasal düzenlemelere de titizlikle göz atılıyor.Fiyat etiketi ve son kullanma tarihleri kontrol ediliyorZabıta ekipleri, alışveriş sepetlerine çeşitli ürünler ekleyip kasaya yönelerek etiket fiyatları ile kasada ödenen fiyatları karşılaştırıyor. Etiket fiyatı bulunmayan ürünler de kontrol ediliyor, böylece tüketicilerin yanıltılmasının önüne geçiliyor. Özellikle gıda ve hızlı tüketim ürünlerinin son kullanım tarihleri dikkatle inceleniyor, bu sayede sağlık açısından risk taşıyan ürünlerin satışa sunulması engelleniyor.Usulsüzlüklerde yasal işlem başlatılıyorDenetimlerde, marketlerdeki usulsüzlükler tespit edilirse, Zabıta ekipleri bu durumu tutanak altına alarak gerekli yasal işlemleri başlatıyor. Market işletmecilerine, yasal düzenlemelere uygun hareket etmeleri hatırlatılırken, tüketicilere de şüpheli durumları yetkililere bildirmeleri konusunda uyarılarda bulunuluyor.Tüketici hakları korunuyorMalatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ve İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü denetimler, vatandaşlardan büyük destek görüyor. Denetimlerin devam etmesi, haksız rekabetin önlenmesi ve piyasadaki adaletsizliklerin ortadan kaldırılması açısından büyük önem taşıyor. Zabıta ekipleri, denetimlerin sıklaştırılacağını ve Malatya halkının haklarını koruma konusunda kararlı olduklarını belirtti.Malatya Büyükşehir Belediyesi, tüketici güvenliğini sağlamak için denetim faaliyetlerine aralıksız devam edeceğini ve şehrin her köşesinde adil bir piyasa düzeni kurma hedefiyle çalışmalarını sürdüreceğini duyurdu.