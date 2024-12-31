Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, MOTAŞ’a alınacak yeni şoförler ve teknisyenler için noter huzurunda yapılan kura çekiminde, belediyedeki işe alım sürecinin adil ve şeffaf olduğunu vurguladı. Başkan Er, "Kayırmacılığa asla geçit vermeyeceğiz" dedi.Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri (MOTAŞ) bünyesinde çalışmak üzere alınacak 35 otobüs şoförü ve 3 teknisyen için noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Konferans Salonu’nda yapılan kura çekimi öncesi konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, belediyecilik anlayışlarının adil, şeffaf ve hesap verebilir olduğunu vurgulayarak "Malatya’da kayırmacılığının esemesi okunmayacak dedik. Ve sizler de tam bu sebeple buradasınız" dedi.Başkan Er, belediyedeki personel dengesizliklerine de dikkat çekerek, bazı birimlerde ihtiyaçtan fazla personel bulunduğunu, bazılarında ise personel eksikliği olduğunu ifade etti. Burada bir çelişki içerisinde olduklarını kaydeden Er, “Bazen benden iş talep edenlere diyorum ki valla belediyeye alma şansım yok. Bırak oturacak yeri ayakta duracak yer yok diyorum belediyede. Çünkü herkes masa başı çalışıyor. Hatırlı insanlar, dolmuş şuanda. Ama bir taraftan da gidin sahada çalışacak personelimiz yok. Bizim temizlikte, yol-asfaltta, mezarlıklarda çalışacak personelimiz eksik. Yani beden işçisi lazım ama bizde herkesi almışlar masa başı oturmuşlar. Biz de diyoruz ki böyle olmaz” ifadelerine yer verdi.Göreve gelir gelmez bu konuda çalışmalar yaparak bu adaletsizliği ortadan kaldırmak için çaba sarf ettiklerini belirten Başkan Er, artık noter huzurunda adaletli şekilde personel aldıklarını söyledi. MOTAŞ’ta otobüs şoförü eksiği olduğunu ve bunu mevcut personele fazla mesai yaptırarak giderdiklerini ifade eden Er, “Biz şu anda MOTAŞ olarak 4- 5 milyon TL civarında bir mesai ücreti ödüyoruz her ay. Belediyenin her kademesinde bir sürü insan var ama şoförümüz eksik. Biz ne yaptık, dedik ki ya bu madem biz 5 milyon TL mesai veriyoruz, bu parayla 35-40 tane işçi alabiliyoruz. Ek bir maliyet getirmeden. Şoförlerimiz 17-18 saat çalışıyor ve 18 çalışan saat çalışan bir insandan ne verim bekleyebilirsiniz” şeklinde konuştu.Her alanda personel azaltmaya doğru gittiklerini de ifade eden Başkan Er, “Tabii bu personel azalımı elbette ki boş beleş gelip oturup çalışmayanlar için. Zaten benim en hassas olduğum konulardır bunlar. Biz böyle bir şeye tahammül edemeyiz. Geçenlerde 10 kişinin üzerinde personeli çıkardık. Bunlar genelde belediyeyi adres olarak kullananlar. Dışarıdan müteahhitlik yapıyor, burada SGK’sı yatıyor, maaşı yatıyor. Dışarıda kafe çalıştırıyor, lokanta çalıştırıyor, kebap salonu çalıştırıyor ama Malatya Büyükşehir Belediyesi’nde personel. Böyle epeyce bir insan var. Daha da var, hepsini ayıracağız. Bu da bir hak gaspıdır, ihtiyaç olmadığı halde eleman almışlar” şeklinde konuştu.Göreve geldikten sonra işe alım yapmadığını da ifade eden Er, bundan sonra noter huzurunda ihtiyaç olması halinde alım yapacaklarını söyledi. Adamcılığa geçit vermeyeceğini belirten Er, “Benim akrabalarım yok mu? Benim yakınlarım yok mu? Arkadaşlarım yok mu? Ben kamuoyuna bu konuda söz verdim. Hatta buradan kalkıp annem var 86 yaşında köyde yaşıyor. Gidip anneme ‘senin oğlun bizi işe almıyor’ diyorlar. Annem ne diyecek, diyor ki ‘benim oğlum doğrusunu yapar’, o iyi biliyor benim nasıl hareket edeceğimi” diye konuştu.Başkan Er’in konuşmasının ardından noter huzurunda yapılan kura çekimi ile alınacak personel belirlendi. Şoför kadrosunda işe alım için 573 kişi başvuru yaparken yeterliliği sağlayan 161 aday arasında direksiyon sınavını geçen 138 kişi kuraya katıldı. Kura sonucunda 30 asil ve 30 yedek aday belirlendi.Teknikçi alımı için ise 73 kişi başvuru yaparken sınavı geçen 11 kişi arasından kura ile 3 asil 3 yedek aday belirlendi.