Deprem bölgesi Malatya’da kalıcı konutlar hızla yükseliyor. Birinci etapta 313 konutun hak sahiplerine teslim edildiği Akçadağ’da ise 6 ayda 407 konut daha inşa edilerek 198’inin kurası çekildi.Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yaklaşık 30 bin konutun hak sahiplerine teslim edildiği Malatya’da kalıcı konutlardaki inşa süreci devam ediyor. Kentte depremlerden önemli ölçüde etkilenen Akçadağ ilçesinde ise birinci etapta 313 konut hak sahiplerine teslim edilirken, 6 ayda ise 407 konut daha inşa edildi."Yüzde 80’lik seviyeye ulaşıldı"İlçe merkezine Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yeni bir yaşam alanı oluşturulduğunu belirten Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, 2. Etap çalışmaları kapsamında yapımına başlanan 407 konutta yüzde 80’lik bir seviyeye ulaştığını söyledi."Kış gelemden yeni yeni yuvalarına kavuşacaklar"407 konuttan 198’inin kurasının çekildiğini aktaran Başkan Ulutaş, teslimatın ise yaz aylarında gerçekleştirilmesini beklediklerini ifade ederek, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a teşekkürlerini sunduklarını söyledi.