Bingöl’de Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKE) çerçevesinde çiftçilere yüzde 70 hibeli sebze fidesi dağıtılacak.Bingöl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKE) kapsamında kentte sebze yetiştiriciliği yapan üreticilere yüzde 70 hibe ile sebze fidesi temin edileceği belirtildi. Başvurunun merkez ve merkez köyler, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü, ilçeler ve köyleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden yapılacağı belirtilen açıklamada, kurumdan verilecek başvuru dilekçesi, üretim yapılacak arazinin Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olduğuna dair belgenin isteneceği kaydedildi.