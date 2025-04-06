Malatya’nın Akçadağ ilçesindeki 250 yıllık mağara evde sıra dışı yaşamını sürdüren 77 yaşındaki Şükrü Kurt, Güney Koreli belgeselcilerin dikkatini çekti.Güney Kore Televizyon kanallarından Channel A, Malatya’nın Akçadağ ilçesine bağlı Küçükkürne Mahallesi’nde mağarada yaşam süren 77 yaşındaki Şükrü Kurt’un hayatını konu alan belgesel çekimleri gerçekleştirdi.Yaklaşık 250 yıl önce inşa edilen, bin 750 metre rakımda yer alan ve halk arasında "korku mağarası" olarak bilinen mağara evlerde zaman zaman yaşamını sürdüren Kurt’un hayatı, bölgeye gelen ‘Demir dünya’ belgesel ekibinin ilgisini çekti.Belgeselde, üç evlilik yapan Şükrü Kurt’un 19 çocuk ve 48 torun sahibi olduğu, çocuklarından birinin ise hayatını kaybettiği bilgisi yer aldı. Mağara evleri dedesinden miras kalan Coşkun Kurt, rahatsızlığı nedeniyle sürekli mağaralarda kalamasa da haftanın bazı günlerini burada geçiriyor."Korku Mağarası turizme kazandırılabilir"Bölgede turist rehberliği yapan Kemal Kurt ise daha önce İhlas Haber Ajansı’na verdiği bilgilerde mağaranın karstik yapıya sahip olduğunu ve derinliğinin yaklaşık 80 metre olduğunu belirtmişti. Zorlu bir coğrafyada yer alan mağaraya 3 kilometrelik yürüyüşle ulaşıldığını kaydeden Kurt, "Mağaranın dar bir girişinden sonra iki büyük galerisi bulunuyor. İçeride kurt, tilki, kirpi, yarasa ve dağ keçisi gibi yaban hayvanlarına rastlanabiliyor. Bu nedenle bölge halkı buraya girmekten çekiniyor. Ancak gerekli çalışmalar yapılırsa, bu alan doğa ve kültür turizmi açısından önemli bir destinasyon haline gelebilir" ifadelerine yer verdi.Channel A’nın belgeselinin, Şükrü Kurt’un sıra dışı yaşamı ve Anadolu’nun gizemli doğa mirasını uluslararası izleyicilere tanıtması bekleniyor.