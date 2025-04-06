Van Büyükşehir Belediyesi, Van Kadın Sanatçılar Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen "Anne-Çocuk Resim Terapisi" atölyesinin ilki Bedesten Çarşısında gerçekleştirildi.Sanatın birleştirici yönünden faydalanarak anne-çocuk ilişkisinin güçlenmesini hedefleyen atölyeye katılan anneler çocuklarıyla birlikte etkinlikte yer almaktan duydukları mutluluğu dile getirirken, çocuklar da ebeveynleriyle resim yaparak unutulmaz bir gün yaşadı.Van Büyükşehir Belediyesinin yaşama ve ailelere yönelik sosyal içerikli etkinlikleri devam ediyor. Son olarak Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığınca çocuk ve annelerine yönelik düzenlenen ’Resim Terapi Atölyesi’ de renkli görüntülere sahne oldu.Çocukların okul ve ev hayatının içine sıkışıp kalmamaları ve anneleriyle birlikte keyifli bir zaman geçirmeleri amacıyla düzenlenen etkinlik, çocukların hem ruhsal hem de fiziksel gelişimlerine olumlu katkı sunuyor.Çocuk ve annelerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe belirli periyotlar halinde devam edileceği belirtildi.