Lokman Hekim Van Hastanesi yönetimi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın personel ve hastalara karanfil verdi.Lokman Hekim Van Hastanesi Genel Müdürü Fatih Doğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle hastanedeki kadın hastalara ve personele karanfil verdi. Kadınlar Günü nedeniyle hastaneyi gezen Genel Müdür Fatih Doğan, Halkla İlişkiler Sorumlusu Hülya Durmaz ve Kurumsal İletişim ve Pazarlama Sorumlusu Ozan Kılıç, hastalara çiçek vererek günlerini kutladı.Kadınlara sağlık ve mutluluk temennisinde bulunan Doğan, kadın personellerine de çiçek ve hediye vermeyi ihmal etmedi.