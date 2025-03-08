Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi TOKİ Toplum Merkezi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle sergi düzenlendi.Toplum merkezinde düzenlenen sergide el sanatlarından giyime, fotoğrafçılıktan hat sanatına kadar onlarca ürün sergilendi. Sergi ile ilgili açıklamada bulunan Bostaniçi TOKİ Toplum Merkezi Müdürü Zehra Günini, kadın istihdamına ve kadın üretimine önem gösteren bir merkez olduklarını belirterek, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü, yine kadınlarımızın elinden, emeğinden çıkmış en özel ürünlerle kutlamak istedik. Sergimizde giyim üretim teknolojileri, el sanatları, resim, fotoğrafçılık kurslarımız tarafından yapılan eserlerin yanı sıra kuaför ve kilim dokuma gibi workshoplarımız da oldu. Ben el emeği göz nuru eserleri ortaya çıkaran tüm kadınlarımızı tebrik ediyor, onların nezdinde bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum" dedi.Kadınların açılan kurslara yoğun ilgi gösterdiklerini belirten Günini, "Kadınlarımız, burada bir yandan meslek öğrenirken bir yandan da sosyalleşiyorlar. Burasını kendilerine bir terapi olarak görüyorlar Yaşadıkları sorunları burada ürünleri işlerken unutuyorlar ve rahatlıyorlar" ifadelerini kullandı.Kurslara katılan kadınlar ise böyle bir merkezin oluşumunda emeği geçen herkese teşekkür ederek, tüm kadınların gününü kutladıklarını belirttiler.Kurdele kesiminin ardından katılımcılar sergiyi gezerek, ürünler hakkında kursiyerlerden bilgiler aldı.