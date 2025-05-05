Erzincan Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yetiştirilen 200 bin fide toprakla buluşturuluyor.Erzincan Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğretmenlerin rehberliğinde, öğrencilerin emek vererek yetiştirdiği 200 bin fide, Erzincan’da toprakla buluşturuluyor.Eğitimin ve üretimin iç içe geçtiği çalışmada, gençler bilgiyle toprağı harmanlayarak gelecek için fidan yetiştiriyor.Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Her fide bir emektir, bir hayaldir, bir gelecektir. Bu çocuklarımız hem toprağa hem memlekete sahip çıkıyor. Biz de onların yanında olmaya devam edeceğiz. Projeye katkı sunan tüm öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyor, bu anlamlı çalışmanın hayırlara vesile olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.