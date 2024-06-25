Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve kartal yuvası görünümü, mimari ve tarihsel özelliğiyle dikkati çeken İshak Paşa Sarayı, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 15 bin 850 yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı.Osmanlı’nın en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen ve Doğubayazıt ilçesinin 7 kilometre güneyinde bir tepenin üzerinde kurulu tarihi İshak Paşa Sarayı, Osmanlı, Selçuklu, barok ve rokoko mimarilerinden taşıdığı izler ve süslemelerle ilgi çekmeye devam ediyor. Tarihi saray, Kurban Bayramı’nın 9 günlük sürecinde ziyaretçi akınına uğradı. UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde de yer alan tarihi yapının yerleşkesinde cami, odalar, surlar, türbe, iç ve dış avlular, divan ile harem salonları yer alıyor. Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek İshak Paşa Sarayı’na gelen yerli ve yabancı turistler burada adeta tarihi bir yolculuğa çıkıyor. Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluğun arttığı tarihi saray, dünyanın her yerinden ziyaretçilerini ağırlıyor. Büyüleyici güzelliği ve tarihi ile merak uyandıran saray, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yerli ve yabancı toplamda 15 bin 850 ziyaretçiyi ağırladı. Ziyaretçiler, sarayın tarihi odalarını gezerek Osmanlı yaşam tarzı hakkında bilgi edinme imkanı buldu. Ayrıca, sarayın muhteşem manzarasının keyfini çıkaran ziyaretçiler, bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.