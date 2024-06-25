Elazığ’da otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.Kaza, merkeze bağlı Karataş köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.D. idaresindeki 23 AEE 039 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, 2’si çocuk 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.