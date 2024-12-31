AK Parti Erzurum İl Başkanı Avukat İbrahim Küçükoğlu, 2025 yılının Erzurum yılı olacağını belirtti.2023 - 2024 yıllarında Erzurum için talep edilen, gündeme alınan ve yapılan projelerle ilgi yaptığı değerlendirmede bulunan AK Parti Erzurum İl Başkanı Avukat İbrahim Küçükoğlu, “2025 Erzurum’un yılı olacak. Turizm’den eğitime, sanayiden teknolojiye, sosyal hayattan ekonomiye, kültürden çevreye tüm alanlarda şehrimiz önemli yatırımlarla buluşacak” dedi."Cumhurbaşkanımız stadyum müjdesini verdi"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile 14 Aralık 2024’te düzenlendikleri AK Parti 8.Olağan İl Kongresinde 20 bin kişilik stadyum sözünü aldıklarını ifade eden Başkan Küçükoğlu, “Bakanlarımız, Milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak ile stadyum ile ayrıca görüşmeler yaparak konuyu karara bağladık” şeklinde konuştu.Erzurum’da konsolosluk açılmasıZengezur Koridorunun, bölgesel enerji projeleri ve ticaret yolları için stratejik bir geçiş noktası olarak işlev gördüğünü anlatan Küçükoğlu, “Bu koridor, Türkiye, Azerbaycan ve Orta Asya Türk devletlerinin enerji kaynaklarını Avrupa pazarlarına ulaştırma potansiyeline sahiptir. Bu ticari koridorun önemli bir durağının da Erzurum olması için Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan’a özel olarak brifing verilmiş ve gündeme alınmıştır. Konsolosluk açılması bu kapsamda konsoloslukların Erzurum’da açılması gündeme alınmıştır” diye konuştu.Erzurum gümrük şehriŞehirden yapılan ihracat verilerine göre gümrük faaliyetlerine ilişkin önemli adımlar atarak Erzurum’un bir gümrük şehri olmasının hedeflendiğini anlatan Küçükoğlu, sözlerine şöyle devam etti, “Bu bağlamda Erzurum Gümrük Müdürlüğü Hizmet Binası şehrimize yapılarak geçmişte de bir gümrük şehri olan Erzurum’un yeniden gümrük faaliyetleri anlamında, yeniden hak ettiği konuma kavuşturulması beklentilerimiz arasındadır.”2. Organize BölgesiErzurum 2. Organize sanayi bölgesi için arsa tahsisi konusunda önemli gelişmeler sağlandığını kaydeden AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, “Bakanlarımız, Milletvekillerimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte, Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde Genelkurmaydan alınan arazi ile alakalı Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler ile görüşülmüş ve 2. Organize Sanayi Bölgesi arsa tahsisimiz gerçekleşmiştir. Şehrin geleceğini etkileyecek en önemli projelerden birini daha gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşamaktayız" dedi.6’ncı Teşvik BölgesiErzurum genel teşvik programı kapsamında 5. bölgede yer aldığını vurgulayan Küçükoğlu daha sonra şöyle dedi, "6. Bölgede olmayan ama olması gereken en önemli şehirdir. Gerek iklim şartları, gerek coğrafi şartlar, gerekse nüfus göz önüne alındığında 6. Bölge Teşvikleri ile bölgede üretim, istihdam, ekonomik gelişmişlik desteklenecek, göç azaltılmış olacak ve bölgeye büyük katkı sağlayacaktır. Bu kapsamda yaptığımız görüşmeler neticesinde 6.Bölge kapsamı gündeme alınmıştır. Kısa zamanda bununla alakalı müjdeyi paylaşmak hedeflerimiz arasındadır.”Esir sancaklar meselesiErzurum’u işgal eden Rusların 1916’da Rusya’ya götürdükleri 9 alay sancağı ile 1 Pasin sancağının geri alınması için 30 Ağustos 2023’te "Şehir Buluşmaları" kapsamında Erzurum’a gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a özel brinfing verilerek durumun aktarıldığını belirten Başkan Küçükoğlu, “Esir sancaklarla ilgili konuya hemen müdahil olan Bakanımız görüşmeler gerçekleştirmiş ve bu konuyu gündeme almıştır. Esin sancaklarımızın öz vatanına tekrar geri gelmesi için elimizden geleni yapıp, Milli ve manevi değerleriyle bezenmiş, medeniyet şuuru olan halkımıza bu müjdeyi de vermeyi arzulamaktayız” dedi.Hızlı TrenTüm dünya örneklerinden görüldüğü üzere yüksek hızlı tren ile birlikte beklenen ilk etkinin Erzurum’a dışarıdan girişin artık daha kolay ve hızlı olacağı yönünde olacağını anlatan Başkan Küçükoğlu, “Hızlı tren ile birlikte iş dünyasının daha büyük bir işgücü piyasasıyla buluşmasına ve böylece ücret maliyetlerinde düşüş sağlayarak karın artmasına neden olacaktır. Ayrıca yetenekli işgücüne erişimin artması verimliliği de artıracaktır. Erzurum birçok şehire bağlantı noktası olması hasebiyle hızlı trenin birçok hizmet sektöründe yukarı doğru bir ivme yakalaması muhtemeldir. Ekonomik büyümenin en önemli adımlarından birisi olarak gördüğümüz YHT Sisteminin Erzurum ve bölgenin alanlarına etkisi oldukça yüksek olacaktır. Ulaştırma Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu’nun 13 Temmuz 2023 tarihinde Erzurum İl Danışma Meclisi’nde yapılan görüşmeler neticesinde bu müjdeyi Erzurum’dan vererek Yüksek Hızlı Tren ile alakalı çalışmaların süratle devam ettiği müjdesini vermiştir” dedi.EİT 2025Erzurum’da yaşayan insanların kış turizminden sosyo-kültürel ve ekonomik beklentilerinin seviyesinin yüksek olduğunu ortaya koyduğunu anlatan AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Bu bağlamda Palandöken Kayak Merkezi, Konaklı Kayak Merkezi, Kandilli Kayak Merkezi, Atlama Kuleleri, Curling Arena, Buz Hokey Salonları, Buz Salonu gibi hükümetimizin yaptığı yatırımları daha etkin kullanmak ve organizasyonlara ev sahipliği yapmak için bir çok girişimimiz oldu. Bu sayede şehrimizde ekonomiden kültüre birçok kazanım elde edeceğimiz Erzurum 2025 EİT Turizm Başkenti olarak seçildi. Eşsiz doğal güzelliklere sahip Erzurum’umuza ve ülkemize hayırlı olsun."Erzurum’un sağlık ihtiyacıErzurum’da sağlık hizmetleri ile alakalı da önemli gelişmelerin yapıldığını vurgulayan Küçükoğlu, "Bakanlarımız, Milletvekillerimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Erzurum’umuza sağlık alanında 37 Uzman Hekim, 231 Pratisyen Hekim kazandırarak, yeni sağlık ekibi kurulmasına vesile olduk. Ayrıca envarterimize kayıtlı olan 57 ambulansımıza ilave olarak yeni ambulanslar katılması ve sağlık alanında eksikliklerin giderilmesi sözü alınmıştır." şeklinde konuştu.Adalet Sarayı ve barajlar tamamlanacakAK Parti Erzurum İl Başkanı Avukat İbrahim Küçükoğlu, yaptığı değerlendirmede, "27 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye Buluşmaları kapsamında Erzurum’a gelen Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç ile yapılan görüşmeler neticesinde; Erzurum Adalet Sarayı, Hakimevi, Personel Eğitim Merkezi, Aziziye İlçemize Noter, Erzurum Adalet Konutları şehrimize kazandırılacaktır. Yapılan görüşmeler neticesinde şehrimiz ve ilçemizdeki eksik görülen yapımı tamamlanmayan baraj ve göletler hızlı bir şekilde yapımları tamamlanmıştır. Bunları; Narman Şehitler Barajı, Aziziye Depolaması, Uzundere Göleti, İspir Madenköprü Göleti, Pasinler Otlukkapı Göleti, Pasinler Porsuk Göleti Yükseltilmesi, Köşk Göleti Sulaması, İspir Kazancık Regülatörü Sulaması ve 10 adet Taşkın Koruma Tesisi şeklinde sıralayabiliriz. Bakanlarımız, Milletvekillerimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu ile görüşmelerimiz neticesinde, Erzurum- Antalya, Erzurum- Bursa’ya direkt seferlerimiz başlamıştır. Yeni iç hat seferleri ile birlikte doğrudan uçuşlarımız şehrimize hayırlı olsun" dedi.Eğitim yatırımlarıYapılan ziyaretler sonucu Erzurum’da eğitim ihtiyaçları noktasında da eksiklerin giderildiğini dile getiren Küçükoğlu, şöyle konuştu, "Merkez 300 Yataklı Öğretmenevi, Erzurum Kış Sporları Temalı Spor Lisesi Kampüsü, Mareşal Fevzi Çakmak Hastanesi’nin Erzurum Lisesi’ni devri, Yakutiye Kurtuluş Mahallesi 24 Derslik İlkokul, Aziziye Saltuklu Mahallesi 24 Derslikli İlkokul, Yakutiye Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi 24 Derslikli İlkokul, Palandöken Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi 2 Adet 32 Derslik İlkokul, Uzundere Merkez Mahallesi 12 Derslik İlkokul+Ortaokul, Karayazı Aşağı Söylemez Mahallesi İlkokul İhalesi yapılmış 24 Köy Okulu (Yeniden ve Yık Yap) Projeleri şehrimize hayırlı olsun”Engelli Yaşam MerkeziAK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, ayrıca Engelli Yaşam merkezinin de yatırım programına alındığını belirterek, “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş ile görüşmelerimiz neticesinde; Engelli Yaşam Merkezi, Genç Mucitler Geleceği Kodluyor Projesi, Toprakla Engelsiz Sanat Projeleri, Engelli Evde Bakım Hizmetleri, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED), Engelli Özel Bakım Merkezleri, Koruyucu Aile Hizmetleri, Doğum Yardımları gibi bir çok alanda yardım ve yatırımlar uygulamaya alınmıştır” dedi.