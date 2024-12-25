Erzurum’un Aşkale ilçesinde köye ayı indi.Aşkale’ye bağlı Topalçavuş köyüne önceki akşam ayı indi. Kış uykusuna yatmayan ve yiyecek aramak için akşam saatlerinde köye inen ayıyı gören vatandaşlar neye uğradıklarını şaşırdı.Yiyecek bulma derdinde olan ayı kimseye aldırış etmeden köyün sokak aralarında dolaşarak yiyecek aradı. Etrafında toplanan köpeklere aldırış etmeyen ayı uzun süre köyde dolaştı.Bu durumu vatandaşlar telefonlar ile görüntüledi. Aç kalan ayı köyden ayrılarak Karasu Nehri tarafına giderek gözden kayboldu.