Kars’ta 6 düzensiz göçmen yakalandı.Kars Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’nce kent genelinde düzensiz göçmenlere yönelik çalışma yapıldı.Yapılan çalışmalarda ülkeye illegal yollarla giriş yaptığı tespit edilen 5 Afganistan ve 1 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 6 düzensiz göçmen yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’ne getirilen düzensiz göçmenler, buradaki işlemlerinin ardından sınır dışı işlemleri yapılmak üzere Ağrı Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.