Demokrat Büro Çalışanları Sendikası (DEB-SEN) Genel Başkan Yardımcısı Fatih Ayberk Kotanlı, çağımızda ülkelerin gelişmişlik düzeyinin, engellilerin eğitimine bütçeden ayırdıkları payla ve istihdam politikalarıyla ölçüldüğünü söyleyerek, “Türkiye’de engelli vatandaşlarımızın eğitim ve istihdam sorunu ötelenmeye devam ediyor” dedi.Fatih Ayberk Kotanlı, Her insanın bir engelli adayı olduğunu belirterek, “Kaldırımda yürürken başımıza düşebilecek bir tuğla ya da yolda yürürken sorumsuz bir sürücünün yaptığı hata sizin hayatınız boyunca bir engelli olarak yaşamanıza sebep olabilir. Yani engelli olmak hiç kimsenin kendi tercihi değildir. Bu yüzden engelli insanlara karşı bakışımızı bu gerçeği dikkate alarak şekillendirmeliyiz. Toplum olarak bir yanlışımız da engelli insanları eksik ya da acınacak kimseler olarak görmektir. Oysa hiçbir engelli başkaları tarafından acınılmayı beklememektedir. Engellilerin diğer insanlardan beklediği tek şey onları anlamak ve durumlarına saygı göstermektir. Onları anlamak ise empati kurabilmek ile mümkün olur. Kendinizi onların yerine koyarak bir engellinin hayatını diğer insanlar gibi rahatlıkla sürdürebilmesi için çevrenin nasıl olması gerektiğini düşünmeniz çevreyi buna göre düzenlemeniz yeterlidir” dedi.Genel Başkan Yardımcısı Kotanlı açıklamasını şöyle sürdürdü; “Şunu unutmamak gerekir ki çoğu engel doğuştan değil yaşarken insanların başına gelmiştir. Ve hiç kimsenin de bir dakika sonrasına garantisi yoktur. Başımıza gelebilecek bir kaza bir anda tüm hayatımızı değiştirebilir. Sağlığı yerinde iken engelli insanların yaşamını hiç aklına getirmeyenler bir anda kendini bu yaşamın içerisinde bulduğunda büyük psikolojik sorunlar yaşayabilir. Bu yüzden hepimiz bir engelli adayı olduğumuzu unutmamalı ve onları anlamaya gayret göstermeliyiz. Engelli olmak, bir tercih değil hayatın bize getirdiği bir sınavdır. Bazıları doğuştan engelli oluyor, bazıları da hayatın içinde yaşanan kazalar veya hastalıklardan sonra engelli olabiliyor. Bunu bir eksiklik olarak görmemeliyiz. Çünkü hayat devam ediyor ve yaşama tutunmak gerekir. Bana göre en büyük engel sevgisizliktir. Dolayısıyla yüreğinde sevgi olmayanlar dönüp kendilerine bakmalıdır.”Kotanlı açıklamasında İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 26. Maddesine göre, tüm bireylerin kendi kişiliğini geliştirmesi yönünde eğitim almalarının gerekliliği ile herkesin hakkı olan eğitimden engelli vatandaşların da en iyi şekilde yararlanması için gerekli yasal ve idari düzenlemeler bir an önce yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.