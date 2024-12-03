Ağrı Patnos Baraj yolu üzerinde sürü halinde dolaşan başıboş köpekler, bölge halkı için ciddi bir tehdit oluşturuyor.Özellikle sabah öğrencilerin okula gidiş saatleri ve akşam saatlerinde sayıları artan köpekler yayalara ve sürücülere zor anlar yaşatıyor. Vatandaşlar, korku içinde günlük hayatlarını sürdürdüklerini ifade ederken, yetkililere çağrıda bulunarak felaket yaşanmadan müdahale edilmesini istediler.Çocuklar, yaşlılar ve kadınlar için bu durumun daha büyük bir risk oluşturduğuna dikkat çeken halk, tedbir alınmazsa can kayıplarına varan olayların yaşanabileceğinden endişe ediyor.