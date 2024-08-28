Malatya’da Malet Konteyner Kent’te iki esnafın kavgasında bir kişi bıçaklanarak yaralandı.Olay, gece saatlerinde Battalgazi ilçesinde bulunan Malet Konteyner Kent’te yaşandı. İddiaya göre, dondurma satışı ile tantuni satışı yapan iki esnaf arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Esnaflardan K. isimli şahıs tartıştığı V.K. isimli şahsa kuru sıkı tabanca ile ateş açtı. Bunun üzerine V.K. ise bıçakla K.’yı bacağından yaraladı. Konteyner kent görevinde bulunan bekçilerin ilk müdahaleyi yaptığı olayda bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Hayati riski olmayan esnaf, ambulansla hastaneye kaldırılırken şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.