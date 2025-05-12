Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, TKDK’dan sağlanan hibe ile kurulan atlı spor kulübünde incelemelerde bulundu.Koçaker, atlı spor kulübü sahibi Tunahan Özyürek’ten bilgi aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sağladığı destek ve hibelerin birçok sektörün gelişimine ivme kazandırdığını söyleyen Alper Koçaker, "Ülkemizde tarım sektörü bir yandan kendi gelişimini sürdürürken diğer yandan da gıda, sanayi, turizm, tıp gibi birçok alanın gelişmesine de katkı sağlıyor. Bakanlığımız kırsalda turizm işletmelerinin ve turizm aktivitelerinin gelişmesi amacıyla TKDK hibelerinden kaynak sağlıyor. Bugün gezdiğimiz işletme bunun güzel bir örneğidir. Tarım sektörü hayatımız için gerekli olan gıda sektörüne hammadde sağlıyor. Yine tarım sektörü ürettiği ürünlerle sanayiye hammadde sağlıyor. Bakanlığımızca desteklenen tıbbi ve aromatik bitkiler hem alternatif tıbba hem de eczacılık sektörüne hammadde sağlıyor" diye konuştu.