Bitlis’te bu yıl düzenlenen Bitlis Beş Minare 1. Uluslararası Film Festivali, görkemli bir gala gecesiyle sona erdi.Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı’nın sponsorluğunda düzenlenen, Bitlis Valiliği, Bitlis Belediyesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Kaymakamlıklar, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’nın da desteklediği Bitlis Beş Minare 1. Uluslararası Film Festivali ödül gecesinde uzun metraj, belgesel ve kısa metrajlı filmlerde ödüller sahiplerini buldu.Bitlis Eren Üniversitesi’nin (BEÜ) merkez konferans salonunda gerçekleştirilen gala gecesine protokol, bir çok ünlü oyuncu, senarist, yönetmen ve öğrenciler yoğun katılım gösterdi. Festival Başkanı Mehmet Şah Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin Bitlis’in sanatsal potansiyelini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek şehirde de büyük bir kültürel hareketlilik oluşturduğunu söyledi.Çelik, açıklamasında şunları söyledi; "Bitlis Beş Minare 1. Uluslararası Film Festivali muhteşem bir organizasyonla son buldu. Biz ilk bu festivale başvururken inanmadılar bize. Bizde dedik ki ben kendi halkımı biliyorum. Sinemaya kültüre çok önem veren insanlar bu anlamda festivali yaparken onlara aslında inandık. Bu inancımız boşuna çıkmadı. Muhteşem organizasyonlar gerçekleştirdik. Hem merkezde hem de 6 ilçede farklı farklı zamanlarda atölyelerimiz oldu, söyleşilerimiz oldu. Mesela Hizan’da kenger festivali vardı. Oyuncularımız halkla buluştu festivale katıldılar ve söyleşileri açık havada yaptılar. Biz tabi festivalimizde sadece söyleşiler yapmadık. Özellikle Bitlis’i daha iyi tanısınlar diye merkez ve 6 ilçede gezi turları düzenledik. Bu anlamda Nemrut Krater Gölünü, Ahlat’ı, Adilcevaz’ı ve Tatvan’ı tüm konuklarla birlikte ziyaret ettik. Güzel ve başarılı bir festival olduğuna inanıyorum. Halkın çok fazla ilgisi vardı. Bu ilgi bizi mutlu etti demek ki doğru yoldayız. Ödül alan tüm arkadaşları ayrı ayrı tebrik ediyorum. Artık ikincisi için hazırlıklarımıza başlayacağız."Çelik konuşmasına şu sözlerle devam etti; "Buradaki amaç aslında sinema yapımcılarını biraz daha teşvik etmektir. Sinema yapımcılarının çoğu özellikle festivallere katılanların çoğu bir bütçe sorunu var. Bizde bunu aşmak için biraz bir bütçe verelim dedik. Festivalimizde bu anlamda 500 bin TL gibi bir miktar dağıtmış olduk. İnanılmaz yoğun ve güzel bir galaydı. Tıklım tıklımdı her yer protokol bile yer bulamadı. Bu anlamda özellikle İstanbul’dan gelen misafirlerimiz Bitlis’e Bitlis halkına hayran kaldılar. Bunları sürekli vurguladılar. Buda bizim için çok önemli. Ben inanıyorum çok yakın bir zamanda Bitlis’in birçok bölgesinde turizm akını olacak. Turistler gelecek ve yeni projeler olacak. İnşallah çok yakın bir zamanda yaklaşık 2 ay içinde birkaç filme birden başlayacağız. Bunun müjdesini vermek istiyorum."Festivalin ödül gecesinde dereceye girenlere 500 bin TL ödül dağıtılırken, belgesel kategorisinde yönetmenliğini Yalçın Çiftçi’nin yaptığı "Beyaz Dağın Çocukları" birinci, Ömür Gürgen’in yönettiği "Ali Amca" ikinci, Evrim İnci’nin yönetmenliğini yaptığı "Duvar" belgesi üçüncü oldu. Uzun metraj film kategorisinde Orhan İnce’nin yönetmenliğini yaptığı "Hevi", Levent Onan’ın yönettiği "Aşkın Dünkü Çocukları" ikinci, yönetmenliğini yaptığı Javier Lester Abalsamo "Coco’s Moon" üçüncü oldu. Kısa metraj film kategorisinde, Ömer Ferhat Özmen’in yönetmenliğini yaptığı "Eksi 1" birinci, Onur Güler’in yönettiği "Hangi Gece Büyüdüysem" ikinci, Onur Doğan’ın yönetmenliğini yaptığı "Bomba" filmi üçüncülüğü elde etti. Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı Jüri Özel Ödülü Sedat Benek’in çektiği "Madak" belgeseline, Bitlis Beş Minare Özel Ödülü ise "Vuslat" filmine verildi. Festivalde dereceye giren yönetmenlere plaket ve para ödülü verildi, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen sanatçı, oyuncu, yönetmen, senarist, manken ve kurum amirlerine de plaket takdim edildi.Program Tiyatro ve sinema sanatçısı Metin Yıldız’ın Stand Up gösterisi ile sona erdi.Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen gala ve ödül törenine Bitlis Vali Yardımcısı Onur Aykaç, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Festival Danışmanı Kadir Köstekçi, Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) İstanbul Şube Başkanı Hasan Dalkıran, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, kurum amirleri, sanatçılar, yönetmenler, senaristler ve yazarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.