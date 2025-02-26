Tarım ve Orman Bakanlığı’nın her yıl uyguladığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 2025 yılı uygulama tebliği yayınlandı. Tarımsal alanda yapılacak yatırımlara yüzde 50 oranında hibe desteği sağlanacağı belirtildi.Konuyla ilgili olarak Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan duyuru ile programın ayrıntıları vatandaşlara duyuruldu. Yapılan açıklamada 2025 yılında vatandaşların tarıma dayalı yapacakları yatırımlarda üst limitlerin artırıldığı kaydedildi.Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan duyuru şöyle;"Tarıma dayalı ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarında üst limit;Yeni tesis niteliğindeki başvurularda 20 milyon TL,Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması niteliğindeki başvurularda 18 milyon TL,Kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurularda 16 milyon TL üst limitini geçemeyecek. Hibeye esas proje tutarı alt limiti 8 milyon 1 TL olarak belirlendi. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmeyecek.Tebliğde belirtilen kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında hibeye esas proje tutarı en az 100 bin en çok 8 milyon Türk Lirası üst limitini geçemeyeceği duyuruldu.Vatandaşlar hangi alanlarda yatırım yaparlarsa hibe desteği alabilecek?Yüzde 50 hibe kapsamında desteklenecek yatırım konuları:a) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırım konularında;1) Tıbbi ve aromatik bitkilere yönelik yatırımlar,2) Bitkisel ürünlere yönelik yatırımlar,3) Hayvansal ürünlere yönelik yatırımlar,4) Çelik silo konusuna yönelik yatırımlar,5) Soğuk hava deposu konusuna yönelik yatırımlar,b) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırım konularında;1) Kapalı ortamda bitkisel üretime yönelik yatırımlar,2) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar,3) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar,4) Kanatlı hayvan yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar,5) Kültür mantarı üretimine yönelik yatırımlar,6) Büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimhanelerine yönelik yatırımlar,7) Kanatlı hayvan kesimhanelerine yönelik yatırımlar,c) Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımına yönelik yatırımlar;ç) Su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik yatırım konularında;1) Denizlerde yetiştiricilik,2) İç sularda yetiştiricilik,3) Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinde yetiştiricilik,d) Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırım konularında;1) Hayvansal orijinli gübre,2) Bitkisel orijinli gübre,Kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında küçük ölçekli işletmeler için;a) Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı yatırımlar,b) Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar,c) Bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları,ç) El sanatları ve katma değerli ürünlere yönelik yatırımlar,d) İpek böceği yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar,e) Su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar,f) Tarımsal amaçlı örgütler için makine parkı yatırımları,g) Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar,Modern sera başvurularında yeni tesisler için hibe kapsamında kabul edilecek dekar başı maliyet;Topraklı seralarda en fazla 910 bin TLTopraksız seralarda en fazla 1 milyon TLTopraksız, sislemeli, cam seralarda en fazla 1 milyon 200 bin TLTopraksız, sislemeli ve su kültürü (Hidroponik) kullanan seralarda örtü malzemesine bakılmaksızın en fazla 1 milyon 325 bin TL.Yüksek tünelde dekar başı maliyet hibe kapsamında kabul edilecek dekar başı maliyetler;Isıtma sistemi kullanılmadığında en fazla 650 binIsıtma sistemi olarak katı yakıtlı bir sistem kullanıldığında en fazla 690 bin TLIsıtma sistemi olarak yenilenebilir enerji üretim kaynakları kullanıldığında en fazla 800 bin TL.Kırsal ekonomik altyapı yatırım konuları (En az 100 bin en fazla 8 milyon)Tarımsal üretime yönelik ahır yatırımları:Projede yer alacak tesis en az 5 büyükbaş hayvan kapasiteli olmalıdır.Tarımsal üretime yönelik ağıl yatırımları:Projede yer alacak tesis en az 25 küçükbaş hayvan kapasiteli olmalıdır.Tarıma dayalı ekonomik yatırım konuları (En az 8 milyon en fazla 20 milyon)Büyükbaş damızlık/besi hayvan (sığır/manda) yetiştiriciliği:Projede yer alan tesis, en az 25 baş (sağmal ve gebe düve) kapasiteli olmalıdır.Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar:Sabit yatırım projelerindeki et/süt koyunculuğu ile et/süt keçiciliği tesisleri en az 150 baş kapasiteli olacak şekilde planlanmalıdır."