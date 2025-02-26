Van’ın İpekyolu ilçesinde bir evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.Edinilen bilgilere göre, Şerefiye Mahallesi’nde bir evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından O.T. (26), F.Ö. (27), F.K. (31) ve E.G. (28) etkilendi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, zehirlenen şahısları Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.Hastanede tedavi altına alınan O.T., F.Ö. ve F.K., yapılan müdahalenin ardından sağlık durumlarının iyi olması nedeniyle taburcu edildi. Ancak durumu ağır olması nedeniyle başka bir hastaneye sevk edilen E.G., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.